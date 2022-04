CLASSIFICA - Duro colpo per il Napoli: gli azzurri scivolano al terzo posto

Durissimo colpo per le ambizioni scudetto del Napoli, che cade in casa sotto i colpi della Fiorentina.

Durissimo colpo per le ambizioni scudetto del Napoli, che cade in casa sotto i colpi della Fiorentina. I viola si impongono 3-2 al Maradona e volano al settimo posto in classifica, alle spalle di Lazio e Roma, scavalcando l'Atalanta, sconfitta al Mapei dal Sassuolo: ottavo posto per la Dea. Successo importante per l'Udinese, che batte il Venezia e ipoteca la salvezza. I lagunari invece restano fermi a quota 22 punti.

Milan 67 (31 partite disputate)

Inter 66 (31)

Napoli 66 (32)

Juventus 62 (32)

Lazio 55 (32)

Roma 54 (31)

Fiorentina 53 (31)

Atalanta 51 (31)

Sassuolo 46 (32)

Hellas Verona 45 (32)

Torino 38 (30)

Udinese 36 (30)

Empoli 34 (32)

Bologna 34 (30)

Spezia 33 (32)

Sampdoria 29 (31)

Cagliari 25 (32)

Venezia 22 (31)

Genoa 22 (32)

Salernitana 16 (29)