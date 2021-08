CLASSIFICA - Lukaku la cessione più remunerativa della Serie A: in Top 3 resiste Higuain

Con l'ufficialità del passaggio di Romelu Lukaku dall'Inter al Chelsea, la Serie A ha visto frantumarsi il precedente record per quel che riguarda le cessioni più remunerative della storia. I 115 milioni pagati dai Blues battono i 105 che nel 2016/2017 pagò il Manchester United per riportare in Inghilterra Paul Pogba.

RESISTE IL PIPITA - Al terzo posto un trasferimento interno, col passaggio di Gonzalo Higuain dal Napoli alla Juventus per 90 milioni di euro. Scende dal podio Zinedine Zidane che nel 2001/2002, al cambio odierno, passò al Real Madrid per 77,5 milioni di euro. Questa la Top10 delle cessioni più remunerative della storia della Serie A.

1 - Romelu Lukaku, '20/'21 dall'Inter al Chelsea per 115 milioni

2 - Paul Pogba, '16/'17 dalla Juventus al Manchester United per 105 milioni

3 - Gonzalo Higuain, '16/'17 dal Napoli alla Juventus per 90 milioni

4 - Zinedine Zidane, '01/'02 dalla Juventus al Real Madrid per 77,5 milioni di euro

5 - Zlatan Ibrahimovic, '09/'10 dall'Inter al Barcellona per 69,5 milioni

6 - Kaka, '09/'10 dal Milan al Real Madrid per 67 milioni

7 - Joao Cancelo, '19/'20 dalla Juventus al Manchester City per 65 milioni

8 - Edinson Cavani, '13/'14 dal Napoli al PSG per 64,5 milioni

9 - Alisson, '18/'19 dalla Roma al Liverpool per 62,5 milioni

10 - Achraf Hakimi, '20/'21 dall'Inter al PSG per 60 milioni