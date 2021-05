CLASSIFICA - Solo un punto per il Milan col Cagliari: rossoneri appaiati al Napoli

Il Milan non va oltre lo 0-0 in casa contro il Cagliari già salvo. Grande occasione sprecata per i rossoneri per staccare in anticipo di un turno il biglietto per la Champions. La squadra di Pioli è terza a pari col Napoli e nell'ultima giornata si giocherà la qualificazione contro l'Atalanta.

La classifica aggiornata

Inter 88 (campione d’Italia)

Atalanta 78

Napoli 76

Milan 76

Juventus 75

Lazio 67*

Roma 61

Sassuolo 59

Sampdoria 49

Hellas Verona 43*

Bologna 40*

Udinese 40

Fiorentina 39

Genoa 39

Spezia 38

Cagliari 36

Torino 35*

Benevento 32

Crotone 22 (retrocesso in Serie B)

Parma 20 (retrocesso in Serie B)

* una partita in meno