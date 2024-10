Classifiche a confronto - Il Napoli di Conte vola a +5, -7 per il Milan

Classifiche a confronto dopo otto giornate di Serie A. Il Napoli capolista che ieri ha conquistato la sua terza vittoria di fila con un 1-0 rifilato all'Empoli al Castellani ha cinque punti in più rispetto alla passata stagione. Saldo negativo per le prime tre inseguitrici, anche se nel week-end hanno tutte vinto: -2 per l'Inter, -1 per la Juventus, addirittura -7 per il Milan che un anno fa di questi tempi era primo con ventuno punti conquistati.

L'Atalanta di Gasperini è l'unica squadra che ha esattamente gli stessi punti di un anno fa. Balzo del Cagliari che ieri ha avuto la meglio del Torino, mentre in negativo spicca il Lecce ieri battuto al Via del Mare dalla Fiorentina con un risultato tennistico: -7 rispetto alla scorsa stagione. Ecco il dato.

Napoli 19 punti (+5 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo otto giornate)

Inter 17 (-2)

Juventus 16 (-1)

Milan 14 (-7)

Fiorentina 13 (-4)

Atalanta 13 (=)

Lazio 13 (+3)

Udinese 13 (+8)

Torino 11 (+2)

Roma 10 (-1)

Empoli 10 (+6)

*Hellas Verona 9 (+1)

Bologna 9 (-2)

Como 9 (in Serie B)

Cagliari 9 (+7)

Parma 7 (in Serie B)

Genoa 6 (-2)

Lecce 5 (-7)

*Monza 4 (-5)

Venezia 4 (in Serie B)

*=Una partita in meno. Confronto con le prime sette giornate della Serie A 2023/24