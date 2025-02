Classifiche a confronto: Napoli a +17, l'Inter a -12!

Classifiche a confronto dopo 25 partite di Serie A in attesa del posticipo di questa sera che vedrà il Genoa di Vieira ospitare il Venezia di Di Francesco. Il Napoli capolista che sabato all'Olimpico ha rimediato il suo terzo pareggio consecutivo ha diciassette punti in più rispetto all'ultimo campionato. Eloquente e fortemente negativo il dato dell'Inter. La squadra di Inzaghi ieri sconfitta a Torino dalla Juventus viaggia con dodici punti in meno rispetto a un anno fa. Positivo il saldo dell'Atalanta, nonostante l'ennesimo passo falso di questo avvio di 2025: +6.

La Juventus di Thiago Motta sta recuperando su quella di Massimiliano Allegri. A fine gennaio la squadra bianconera viaggiava con sedici punti in meno rispetto allo scorso campionato, mentre oggi - tre partite più tardi - quello svantaggio s'è dimezzato. Saldo positivo per Lazio e Fiorentina, fortemente negativo invece quello del Milan che - al pari del Bologna - ha ancora una gara da recuperare.

Dopo il Napoli la squadra col confronto migliore è l'Udinese. In negativo, oltre al Monza fanalino di coda, da segnalare la situazione del Torino: -8. Di seguito il dato squadra per squadra.

Napoli 56 punti (+17 rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 25 partite di campionato)

Inter 54 (-12)

Atalanta 51 (+6)

Juventus 46 (-8)

Lazio 46 (+6)

Fiorentina 42 (+4)

*Milan 41 (-11)

*Bologna 41 (-1)

Roma 37 (-4)

Udinese 33 (+10)

Torino 28 (-8)

*Genoa 27 (-2)

Como 25 (in Serie B)

Cagliari 25 (+6)

Lecce 25 (+1)

Hellas Verona 23 (+3)

Empoli 21 (-1)

Parma 20 (in Serie B)

*Venezia 16 (in Serie B)

Monza 14 (-19)

*=Una gara in meno. Confronto con le prime 24 partite della Serie A 2023/24