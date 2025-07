Tutto sul Napoli: ecco il test per scoprire se nelle tue vene scorre sangue Azzurro

Questo è un periodo d’oro per il Napoli, che dopo la vittoria del quarto scudetto si trova a dominare non solo le quote Serie A ma anche il calciomercato, diventando sempre di più una protagonista assoluta del calcio.

Ma è facile salire sul carro dei vincitori adesso, questo è quello che pensano i tifosi storici della squadra Partenopea, ed ecco perché abbiamo creato un test che ci consentirà di scoprire chi sono i veri tifosi in cui scorre sangue Azzurro nelle vene. Pronti a misurare la vostra conoscenza in storia e scienze del Napoli? Fischio d’inizio.



Quando nasce il Napoli Calcio?

I tifosi più fedeli avranno già puntato il giorno del 100esimo compleanno del Napoli, perché la Società sportiva venne costituita nel 1922, ma soltanto il primo agosto 1926 nasce ufficialmente l’Associazione Calcio Napoli.

A che posizione dell’Albo D’Oro di Serie A si trova il Napoli?

Con la vittoria del quarto scudetto (1987, 1990, 2023, 2025), il Napoli Calcio ha superato la Roma con tre scudetti, avvicinandosi a Torino, Pro Vercelli e Bologna: tutte a quota 7 scudetti. Attualmente i Partenopei sono all’ottavo posto dell’Albo D’Oro di Serie A.

Quale record ha stabilito Conte con la vittoria del quarto scudetto Azzurro?

Con la vittoria del campionato di Serie A 2024/2025, Antonio Conte è diventato l’unico allenatore capace di vincere 3 scudetti con tre club differenti: Juve, Inter e Napoli.

Chi è stato il primo capitano del Napoli e chi sono i capitani che hanno vinto più scudetti?

Ecco una bella domanda insidiosa, perché quanti tifosi sanno che il primo capitano del Napoli è stato Paulo Innocenti? Il difensore italo - brasiliano ha portato la fascia di capitano del Napoli dal 1926 al 1933.

I capitani che hanno vinto più scudetti sono Maradona e Di Lorenzo: entrambi hanno due Tricolori in bacheca.

Qual è la top 4 dei migliori bomber in assoluto del Napoli?

Entriamo nella zona bollente dei migliori bomber napoletani all time, dove troviamo al quarto posto Diego Armando Maradona, che in sette stagioni è riuscito a siglare 115 gol.

Marek Hamsik ha chiuso la sua carriera nel Napoli con 121 gol segnati in 12 stagioni, mentre Lorenzo Insigne si è piazzato al secondo posto con 122 reti.

Il primo posto è di un altro napoletano per eccellenza, un calciatore belga che ha ottenuto a giugno 2025 la cittadinanza a Napoli: Dries Mertens, in arte Ciro, con 148 gol segnati in 9 stagioni.

Chi sono i calciatori e gli allenatori che hanno collezionato più presenze con i Partenopei?

Anche in questo caso, la domanda è insidiosa, perché la maggior parte dei tifosi saprà che è Marek Hamsik, il calciatore con più presenze nel club: 520 in 12 stagioni.

Al secondo posto c’è Giuseppe Bruscolotti con 511 presenze, segue Antonio Juliano con 505 presenze, che diventa anche il capitano Azzurro più longevo con 12 stagioni. Il quarto posto di questa speciale classifica è di Lorenzo Insigne a quota 434 match giocati con la maglia del Napoli.

Per quanto riguarda gli allenatori, sono Monzeglio e Garbutt a spartirsi i record assoluti di panchine in Serie A. William Garbutt è l’allenatore con più presenze in Serie A e il secondo per numero di panchine nei campionati: sono 200 i match alla guida del Napoli.

Eraldo Monzeglio è l’allenatore che ha guidato per più match il Napoli in campionato, con 236 presenze, in Serie A si trova al secondo posto con 194 panchine.

Classifica eterna di Serie A: a che posizione si trova il Napoli?

Fino alla stagione 2024/2025 il Napoli ha totalizzato 4093 punti in Serie A e si piazza al settimo posto della classifica di Serie A all time, dietro alla Lazio e davanti al Torino.