Ricordate Inglese? L'ex azzurro ora è svincolato e può tornare in Campania

vedi letture

Con l'addio di tutti i componenti del reparto offensivo, la Salernitana ha necessità di rinforzare un settore ormai carente da due anni. Proprio per questo il direttore sportivo Daniele Faggiano sta approfondendo il discorso con calciatori di sua conoscenza, che hanno già vestito maglie importanti e che potrebbero essere un valore aggiunto importantissimo in terza serie. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di TuttoSalernitana, Franco Ferrari è già in città e svolgerà nel primo pomeriggio le visite mediche. La trattativa è in stato avanzato e il calciatore ha detto di no a offerte anche di categoria superiore per sposare il progetto Salerno. L'ufficialità potrebbe arrivare in giornata, al massimo domani mattina. Non ingannino le sei reti segnate nella scorsa stagione, condizionata da un infortunio al crociato: in C Ferrari è bomber vero, il classico centravanti che può far vincere i campionati.

E se l'alter ego fosse Roberto Inglese? L'ex Carpi si è svincolato dal Catania, ha offerte in B e piace tantissimo in Lega Pro. Con Faggiano però c'è un rapporto di stima e affetto, legato alla scelta del ds di portarlo all'ombra del Massimino per permettergli di rilanciarsi dopo alcune stagioni in chiaroscuro. Si tratterebbe di un innesto d'esperienza, carisma e qualità. Un bel segnale alla concorrenza. Se poi arrivasse anche Casasola a destra...