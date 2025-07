Ufficiale Annunciate le due amichevoli a Dimaro: avversarie, data a orario

Ufficializzate le due amichevoli del Napoli a Dimaro. Arezzo e Catanzaro le rivali. Subito test di livello per il Napoli in vista della prossima stagione. Biglietti in vendita nei prossimi giorni ma intanto c'è stato l'annuncio delle gare, entrambe al campo di Carciato, con capienza aumentata, con calcio d'inizio alle ore 18. Ecco le due gare:

Martedì 22 luglio 2025

Napoli-Arezzo

Sabato 27 luglio 2025

Napoli-Catanzaro