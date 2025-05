Classifiche a confronto - Napoli chiude a +29, per l'Inter -13

vedi letture

Classifiche a confronto al termine della Serie A 2024/25: il focus di Tuttomercatoweb. Il Napoli che s'è laureato campione d'Italia dopo il decimo posto della scorsa stagione ha chiuso il campionato con ventinove punti in più. Saldo negativo per l'Inter, squadra che ha duellato fino all'ultima giornata coi partenopei: -13.

L'Atalanta sul gradino più basso del podio ha concluso la stagione con cinque punti in più. La Juventus ha sostanzialmente confermato il cammino in campionato della stagione precedente: -1.

Napoli 82 punti al termine della Serie A 2024/25 (+29 punti rispetto alla Serie A 2023/24)

Inter 81 (-13)

Atalanta 74 (+5)

Juventus 70 (-1)

Roma 69 (+6)

Fiorentina 65 (+5)

Lazio 65 (+4)

Milan 63 (-12)

Bologna 62 (-6)

Como 49 (in Serie B)

Torino 44 (-9)

Udinese 44 (+7)

Genoa 43 (-6)

Hellas Verona 37 (-1)

Cagliari 36 (=)

Parma 36 (in Serie B)

Lecce 34 (-4)

Empoli 31 (-5)

Venezia 29 (in Serie B)

Monza 18 (-27)