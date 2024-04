Classifiche a confronto: sprofondo Napoli, a -30 rispetto a un anno fa

I campioni d'Italia in carica viaggiano con trenta punti in meno rispetto alla scorsa stagione.

Classifiche a confronto dopo 32 giornate di Serie A. Rispetto alla scorsa stagione l'Inter capolista ormai a un passo dalla conquista dello scudetto ha 26 punti in più. L'altra faccia della medaglia è il Napoli: i campioni d'Italia in carica viaggiano con trenta punti in meno rispetto alla scorsa stagione.

Reduce da due pareggi di fila, il Bologna ha quattordici punti in più rispetto allo scorso anno. Saldo decisamente positivo anche per il Milan: più dodici. Mentre in negativo, detto del Napoli, a spiccare è sia il meno dodici della Lazio che il meno diciassette del Sassuolo, squadra attualmente penultima in classifica.

Di seguito il dato delle venti squadre di Serie A

Inter 83 punti (+26 rispetto alla Serie A 2022/23 dopo 32 giornate)

Milan 69 (+12)

Juventus 63 (+3)

Bologna 59 (+14)

*Roma 55 (-1)

*Atalanta 51 (-1)

Lazio 49 (-12)

Napoli 49 (-30)

Torino 45 (+3)

*Fiorentina 44 (+2)

Monza 43 (-1)

Genoa 39 (in Serie B)

Lecce 32 (+1)

Cagliari 31 (in Serie B)

*Udinese 28 (-14)

Hellas Verona 28 (+1)

Empoli 28 (-4)

Frosinone 27 (in Serie B)

Sassuolo 26 (-17)

Salernitana 25 (-9)

*=Una giornata in meno. Confronto con le prime 31 giornate della Serie A 2022/23