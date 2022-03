Colombia fuori dai Mondiali, As: "Ospina tra i pochi a salvarsi"

"Molto sicuro e in tutti i tiri che gli hanno fatto si è sempre fatto trovare pronto"

Nella notte che ha decretato il fallimento della Colombia nella qualificazioni Mondiali di Qatar 2022 c'è poco da salvare. Nonostante il successo di misura in Venezuela (0-1), la stampa colombiana non è stata troppo tenera con i cafeteros. Tra i giocatori che si salvano, però, vi è il poritere del Napoli David Ospina: "È tra quelli che si mettono maggiormente in mostra. Ha sventato due chiare occasioni da rete. Molto sicuro e in tutti i tiri che gli hanno fatto si è sempre fatto trovare pronto", riporta l'edizione colombiana di As.