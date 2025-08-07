Colpo Man United, è fatta per Sesko dal Lipsia: cifre e dettagli dell’operazione
Il Manchester United è pronto ad accogliere un nuovo rinforzo offensivo: si tratta di Benjamin Sesko, attaccante classe 2003 in forza al Red Bull Lipsia. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, i Red Devils hanno raggiunto un principio d'accordo con il club tedesco per l’ingaggio del centravanti sloveno.
L’operazione prevede un esborso complessivo che può arrivare a superare gli 84 milioni di euro. Nel dettaglio, l’accordo prevede un pagamento iniziale di 66,3 milioni di sterline (pari a circa 76,5 milioni di euro), a cui si aggiungono bonus per 7,37 milioni di sterline (circa 8,5 milioni di euro), legati alle prestazioni individuali e di squadra. Sesko, considerato uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo, firmerà un contratto quinquennale con il Manchester United, con scadenza prevista nel 2030.
