Come finirà il campionato? La previsione statistica del CIES: Napoli secondo solo all'Inter!

Inter campione, Napoli secondo, Juventus sesta. Potrebbero essere questi i verdetti della Serie A, secondo le previsioni del CIES dopo la quarta giornata. L'osservatorio internazionale sul calcio, basandosi su una serie di parametri tra cui l'esperienza dei giocatori, gli investimenti sui trasferimenti fatti per assemblare le rose e le prestazioni di ciascuna squadra negli ultimi 365 giorni, stila di settimana in settimana un ranking del campionato nell'ottica del risultato finale. In questo momento, appunto, sorriderebbero i nerazzurri.

Le previsioni del CIES

1. Inter

2. Napoli

3. Milan

4. Roma

5. Atalanta

6. Juventus

7. Lazio

8. Sassuolo

9. Fiorentina

10. Bologna

11. Udinese

12. Sampdoria

13. Torino

14. Genoa

15. Empoli

16. Hellas Verona

17. Cagliari

18. Venezia

19. Spezia

20. Salernitana