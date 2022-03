Come finisce Verona-Napoli? I pronostici di Caressa e Zazzaroni a Radio Deejay

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i pronostici per la ventottesima giornata.

Nel consueto appuntamento del sabato mattina durante Deejay Football Club su Radio Deejay, Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno fatto i pronostici per la ventottesima giornata. Per il direttore del Corriere dello Sport la gara tra Verona e Napoli finirà o in pareggio o con la vittoria degli azzurri. Secondo il giornalista Sky, invece, la formazione di Spalletti batterà quella di Tudor.