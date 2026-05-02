Como-Napoli, ultime di formazioni Sky: la scelta su Nico Paz, una novità per Conte

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Restavano alcune incertezze sia in casa Como, legate soprattutto alle condizioni di Nico Paz, sia tra gli azzurri, dove era aperto il ballottaggio difensivo.

Cesc Fabregas e Antonio Conte hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida delle ore 18 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Restavano alcune incertezze sia in casa Como, legate soprattutto alle condizioni di Nico Paz, sia tra gli azzurri, dove era aperto il ballottaggio difensivo tra Sam Beukema e Mathías Olivera. Di seguito le ultime sulle formazioni, riportate dalla redazione di Sky Sport.

Como, modulo confermato

Il Como si affiderà ancora al 4-2-3-1, sistema ormai consolidato durante la stagione. Davanti a Jean Butez agirà una linea difensiva composta da Smolcic, Ramos, Carlos e Valle. In mediana spazio alla coppia formata da Da Cunha e Perrone. Sulla trequarti, confermato Nico Paz, che supporterà l’unica punta Anastasios Douvikas. Ai suoi lati agiranno Baturina e Diao. In attacco, il greco ha avuto la meglio sulle alternative, tra cui Álvaro Morata, inizialmente considerato anche per un possibile ruolo da falso nueve.

Napoli, una sola novità

Il Napoli conferma il 3-4-2-1 visto nell’ultima uscita, con un solo cambiamento rispetto alla vittoria contro la Cremonese. Davanti a Vanja Milinković-Savić, la difesa sarà composta da Buongiorno, Rrahmani e Sam Beukema, che ha vinto il ballottaggio con Olivera. A centrocampo resta fuori André-Frank Zambo Anguissa: al suo posto agiranno McTominay e Lobotka, con Politano e Gutierrez sulle corsie esterne. Sulla trequarti spazio alla qualità di Alisson Becker e Kevin De Bruyne, chiamati a supportare l’unica punta Rasmus Højlund.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte