Come Politano, Zaccagni escluso dalla Nazionale: il motivo è chiaro per entrambi

vedi letture

Nella giornata di ieri Mattia Zaccagni ha festeggiato il ritorno al gol con la sua Lazio, trovando la rete del momentaneo 1-1 nella partita poi vinta 2-1 in rimonta contro l'Empoli grazie al gol di Pedro. Nonostante la gioia del gol, niente azzurro per il capitano della Lazio, tenuto fuori dai convocati di Spalletti.

Sul tema torna anche l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che spiega le motivazioni dietro alla mancata chiamata nei confronti di Zaccagni. Secondo il quotidiano, infatti, l'assenza del biancoceleste è riconducibile a motivi come la volontà di utilizzare il 3-5-2 come modulo di riferimento e l'intenzione di vedere in azione alcuni dei propri giovani calciatori. Stessa situazione per Politano, che nel 3-5-2 non ha spazio per questione di caratteristiche.