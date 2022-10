Come si può arginare l'astio contro il Napoli? Le soluzioni proposte da Spalletti

"Gli stadi sono lasciati a come erano tanti anni fa, non aiutano, servono stadi nuovi, creano posti di lavoro, prospettive e duemila situazioni".

Da uomo di calcio, come si può arginare l'astio contro il Napoli? In conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro i Rangers, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, risponde anche a questa domanda, sulla scia di quanto accaduto domenica all'Olimpico (la Roma è stata multata per i cori dei tifosi di matrice matrice territoriale): "Si possono togliere barriere, io proverei a far arrivare le persone senza recinzione, vediamo cosa fanno, forse è il recinto che ti stimola ad andare di là. Mettere in evidenza cosa fanno migliaia di persone che amano il calcio e vogliono divertirsi e godere dello spettacolo, e buttare fuori quella minoranza che disturba, dando spazio ai bambini che vogliono vedere sport e dando slancio anche al sociale. Gli stadi sono lasciati a come erano tanti anni fa, non aiutano, servono stadi nuovi, creano posti di lavoro, prospettive e duemila situazioni".