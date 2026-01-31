Ultim'ora Come sta Di Lorenzo? La prima diagnosi di Dazn sul problema al ginocchio

Giovanni Di Lorenzo nel match contro la Fiorentina è uscito in lacrime in barella nel primo tempo, a causa di un infortunio al ginocchio. Le sensazioni sono tutt'altro che positive, si teme un lungo stop per il capitano del Napoli. A riportare una prima diagnosi sulle sue condizioni è Federica Zille, bordocampista presente allo Stadio Diego Armando Maradona, che ai microfoni di DAZN ha detto:

"Di Lorenzo è un giocatore fondamentale per carisma, è il capitano. Non c'è ancora una diagnosi, ci saranno gli esami strumentali nei prossimi giorni, la prima idea è che si tratti di un forte trauma distorsivo al ginocchio. Questa è la prima valutazione. Di Lorenzo è stato medicato e seguito dallo staff medico del Napoli nello spogliatoio, è ancora qui allo stadio".