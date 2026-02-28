Ufficiale Sanremo 2027, Carlo Conti annuncia il suo successore: è un napoletano

vedi letture

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 sarà Stefano De Martino. Ad annunciarlo è stato lo stesso Carlo Conti dal palco dell'Ariston durante la serata finale: il napoletano De Martino era presente ed ha accolto il passaggio di testimone abbracciando Conti.

Sanremo 2026, ecco i 30 cantanti in gara:

Tommaso Paradiso

Chiello

Serena Brancale

Fulminacci

Ditonellapiaga

Fedez & Marco Masini

Leo Gassmann

Sayf

Arisa

Tredici Pietro

Sal Da Vinci

Samurai Jay

Malika Ayane

Luchè

Raf

Bambole di Pezza

Ermal Meta

Nayt

Elettra Lamborghini

Michele Bravi

J-Ax

Enrico Nigiotti

Maria Antonietta & Colombre

Francesco Renga

Mara Sattei

LDA & Aka7even

Dargen D’Amico

Levante

Eddie Brock

Patty Pravo