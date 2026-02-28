Ufficiale

Sanremo 2027, Carlo Conti annuncia il suo successore: è un napoletano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 23:20Notizie
di Davide Baratto

Il conduttore e direttore artistico di Sanremo 2027 sarà Stefano De Martino. Ad annunciarlo è stato lo stesso Carlo Conti dal palco dell'Ariston durante la serata finale: il napoletano De Martino era presente ed ha accolto il passaggio di testimone abbracciando Conti.

Sanremo 2026, ecco i 30 cantanti in gara:
Tommaso Paradiso
Chiello
Serena Brancale
Fulminacci
Ditonellapiaga
Fedez & Marco Masini
Leo Gassmann
Sayf
Arisa
Tredici Pietro
Sal Da Vinci
Samurai Jay
Malika Ayane
Luchè
Raf
Bambole di Pezza
Ermal Meta
Nayt
Elettra Lamborghini
Michele Bravi
J-Ax
Enrico Nigiotti
Maria Antonietta & Colombre
Francesco Renga
Mara Sattei
LDA & Aka7even
Dargen D’Amico
Levante
Eddie Brock
Patty Pravo