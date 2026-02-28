Conte resta al Napoli la prossima stagione? C'è un indizio chiaro nelle sue parole

"Partiamo dal presupposto che ho tre anni di contratto e ho l'ultimo l'anno prossimo. Pensiamo al presente per regalarci il miglior futuro possibile", così Antonio Conte ai microfoni di DAZN nel post-partita con l'Hellas Verona. Un indizio, o forse una vera e propria dichiarazione d'intenti, su quello che sarà il prosieguo della sua carriera: Conte è sì concentrato sulla stagione corrente, ma nelle sue idee c'è solo il Napoli anche per l'anno prossimo.

Se il tecnico fin dal suo arrivo ha sempre utilizzato il “noi” per identificarsi con l’ambiente partenopeo, in questa occasione colpisce il riferimento esplicito al “contratto” e al “futuro”, termini che rafforzano la prospettiva di continuità. "Anche nelle difficoltà - ha poi proseguito Conte - dobbiamo reagire e lottare per un posto tra le prime quattro. Tanti non sono nelle nostre situazioni ma in alcune migliori. Vogliamo lottare fino alla fine: bisogna giocare sempre per il massimo. Se vai in Champions é tutto un altro discorso, stiamo raschiando il fondo del barile per portare a casa punti. Oggi avevamo tutto da perdere, siamo stati bravi a portarla a casa. Precedentemente meritavamo qualcosa in più a livello di prestazione, oggi ci portiamo tre punti a casa sapendo di poter fare meglio".