"Come ti sei ammalato? Guardando i tg", bufera sul Ct Mancini che pubblica la vignetta negazionista

"Hai idea di come ti sei ammalato? Guardando i tg". Recita così la vignetta pubblicata tramite storie Instagram dal CT della nazionale italiana, Roberto Mancini, e che sta portando già ad una vera e propria bufera sui social. Il messaggio del tecnico strizza l'occhio ai negazionisti Covid, proprio in un momento delicatissimo del nostro paese, in piena seconda ondata, e con il Governo che invece sta cercando proprio tramite personaggi molto popolari di diffondere messaggi sul rispetto del distanziamento e sull'uso della mascherina. Sui social migliaia i tweet di condanna in pochissimi minuti, ma non mancheranno immaginiamo anche reazioni da esponenti del mondo del calcio.