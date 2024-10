Come vedere Milan-Napoli gratis su DAZN per i non abbonati

Per la prima volta dal 1996 la Serie A torna in chiaro. Milan-Napoli infatti sarà visibile gratuitamente su DAZN, basterà iscriversi al sito e collegarsi sulla piattaforma con un po' d'anticipo. Già, perché DAZN tramite il proprio sito consiglia "di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app DAZN e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. La visione in diretta di Milan-Napoli da parte di account gratuiti senza abbonamento DAZN sarà infatti possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti".

Come registrarsi gratuitamente a Dazn

Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su DAZN per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio telefonino.

Come registrarsi da Desktop/mobile

Vai su Dazn.com/home, seleziona Milan-Napoli in home page e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.

Come registrarsi da Smart TV

Dal 28 ottobre, apri l’app DAZN dalla tua tv, clicca su ‘Guarda Gratis’, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.