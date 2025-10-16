Premio Scopigno 2025, il Napoli fa tripletta: ADL, Conte e McT riceveranno un riconoscimento
Tripletta di prestigio per il Napoli al "Premio Manlio Scopigno 2025". L'organizzazione ha infatti assegnato importanti riconoscimenti ai tre protagonisti assoluti dell'ultima stagione azzurra. Aurelio De Laurentiis è stato nominato "Migliore Presidente", vedendosi riconosciuto il lavoro svolto per il rilancio del club. Trionfo anche per Antonio Conte, eletto "Migliore Allenatore", a conferma dell'impatto avuto sulla squadra.
Infine Scott McTominay si è aggiudicato il premio come "Migliore Calciatore" della Serie A. Un'ulteriore conferma dell'eccellenza raggiunta dal club in tutte le sue componenti. La cerimonia di premiazione si terrà il prossimo 20 ottobre, celebrando così il dominio azzurro in questa edizione dello storico Premio Scopigno.
