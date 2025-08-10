Community Shield, impresa Crystal Palace! Rimonta il Liverpool e trionfa ai rigori

La Community Shield tra i campioni della Premier League del Liverpool e quelli della FA Cup del Crystal Palace è stata una sfida ricca di emozioni vinta a sorpresa ai rigori 3-2 dai londinesi. Il Liverpool ha sbloccato il match dopo soli quattro minuti grazie al nuovo acquisto Hugo Ekitiké, servito da un assist di classe di Wirtz. Il Crystal Palace ha pareggiato con Mateta su rigore, ma Frimpong, al debutto, ha riportato avanti i Reds con un tiro-cross che ha sorpreso tutti al 21’. La partita è rimasta viva fino alla fine, con i Reds vicini al successo, ma un gol di Sarr, complice un rimpallo sul palo, ha portato il match ai calci di rigore.

Dal dischetto, la tensione è stata altissima e i portieri Henderson e Alisson sono stati protagonisti assoluti, respingendo complessivamente cinque rigori. Salah ha aperto la serie con un errore clamoroso, calciando alto, mentre Mac Allister si è fatto ipnotizzare da Henderson. Alisson ha risposto bloccando il tiro di Eze, ma anche Elliott è stato respinto. L’errore decisivo è arrivato da Borna Sosa, con Justin Devenny che ha firmato il penalty del trionfo. Il Crystal Palace si è imposto 3-2 ai rigori, conquistando il secondo trofeo della sua storia e scrivendo una pagina memorabile per il club londinese.