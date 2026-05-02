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Como-Napoli, Di Lorenzo torna dopo 3 mesi e mezzo: la panchina azzurra
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Il difensore ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e dopo 3 mesi e mezzo torna ad essere a disposizione di Antonio Conte, che lo porta in panchina.
Mathias Olivera e Juan Jesus non sono stati convocati per Como-Napoli. Torna tra i disponibili, invece, capitan Giovanni Di Lorenzo. Il difensore ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e dopo 3 mesi e mezzo torna ad essere a disposizione di Antonio Conte, che lo porta in panchina.
Di seguito la panchina azzurra per la trasferta di Como. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.
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Copertina TuttonapoliNapoli-Como, probabili formazioni: tante conferme per Conte, riecco Di Lorenzo di Davide Baratto
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