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Como-Napoli, Di Lorenzo torna dopo 3 mesi e mezzo: la panchina azzurra

Como-Napoli, Di Lorenzo torna dopo 3 mesi e mezzo: la panchina azzurraTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:16Notizie
di Antonio Noto
Il difensore ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e dopo 3 mesi e mezzo torna ad essere a disposizione di Antonio Conte, che lo porta in panchina.

Mathias Olivera e Juan Jesus non sono stati convocati per Como-Napoli. Torna tra i disponibili, invece, capitan Giovanni Di Lorenzo. Il difensore ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e dopo 3 mesi e mezzo torna ad essere a disposizione di Antonio Conte, che lo porta in panchina.

Di seguito la panchina azzurra per la trasferta di Como. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.