Ufficiale Como-Napoli, Di Lorenzo torna dopo 3 mesi e mezzo: la panchina azzurra

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Oggi alle 17:16 Notizie di di @antonio_noto

Il difensore ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e dopo 3 mesi e mezzo torna ad essere a disposizione di Antonio Conte, che lo porta in panchina.