Como-Napoli, lariani "bestia nera": una sola vittoria degli azzurri nelle ultime 7 sfide

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Il bilancio complessivo dei 17 precedenti vede il Napoli avanti con 5 vittorie, contro le 4 del Como e 8 pareggi.

Como e Napoli, si sfidano alle 18 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia per l'anticipo della 35ª giornata di Serie A. I numeri che accompagnano questo match raccontano però una realtà diversa dalle aspettative dei tifosi azzurri: negli anni, il Como si è rivelato un avversario ostico, soprattutto tra le mura amiche. La squadra guidata da Cesc Fabregas sta vivendo una fase storica importante, contribuendo a rendere ancora più complicata la trasferta per i partenopei.

Un tabù lungo oltre vent’anni

L’ultimo successo del Napoli a Como risale al 6 gennaio 2002, quando si impose 0-2 in Serie B grazie ai gol di Oscar Magoni e Roberto Stellone. Da allora, al Sinigaglia, gli azzurri non sono più riusciti a vincere, mentre per ritrovare un successo in Serie A bisogna tornare addirittura alla stagione 1988-89. Il bilancio complessivo dei 17 precedenti vede il Napoli avanti con 5 vittorie, contro le 4 del Como e 8 pareggi, ma i dati più recenti raccontano un’inversione di tendenza: nelle ultime sette sfide, il Napoli ha vinto una sola volta, perdendone cinque e pareggiandone una, confermando il Como come una vera e propria “bestia nera”.