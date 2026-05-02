Como secondo in difesa e in attacco, Napoli con più uomini a segno: i numeri

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Il Napoli è la formazione più corretta del torneo, con il minor numero di ammonizioni.

Manca poco alla sfida tra Como e Napoli, anticipo della 35ª giornata di Serie A. Di seguito statistiche e numeri delle due squadre che si affrontano alle 18 allo Stadio Sinigaglia.

Como leader negli XGA

I numeri confermano il momento estremamente positivo del Como, protagonista di una stagione di alto livello in Serie A 2025/26. I lariani vantano una delle migliori difese del campionato, con soli 28 gol subiti — meglio ha fatto solo il Milan — e si distinguono anche per solidità nei primi tempi, dove soltanto la Roma ha incassato meno reti. Non manca la qualità offensiva: con 59 gol segnati, il Como è secondo solo all’Inter e si fa valere anche nel gioco aereo, dove solo Inter e Juventus hanno fatto meglio. A completare il quadro, il dato sugli xGA (expected goals against), che vede la squadra di Cesc Fabregas come la più efficiente del campionato nel limitare le occasioni concesse agli avversari.

Napoli squadra più corretta in Serie A

Dall’altra parte c’è il Napoli di Antonio Conte, che si distingue per varietà offensiva e disciplina. Gli azzurri sono infatti la squadra che ha mandato in gol il maggior numero di giocatori diversi (19), segnale di un sistema offensivo distribuito e imprevedibile. Allo stesso tempo, però, detengono il primato negativo dei rigori concessi (9), un dato che evidenzia qualche fragilità difensiva in area. In compenso, il Napoli è la formazione più corretta del torneo, con il minor numero di ammonizioni (43), a dimostrazione di un approccio tattico ordinato e controllato.