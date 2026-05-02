Napoli e Milan matematicamente in Champions? Tutti gli incastri per la qualificazione

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Uno scenario più alla portata degli azzurri, mentre per i rossoneri servirà una combinazione di risultati favorevoli.

La 35ª giornata di Serie A potrebbe risultare decisiva nella corsa alla prossima Champions League. Napoli e Milan sono infatti vicine al raggiungimento dell’obiettivo stagionale: la qualificazione matematica alla prossima edizione del torneo europeo. Uno scenario più alla portata degli azzurri, mentre per i rossoneri servirà una combinazione di risultati favorevoli.

Napoli, match point a Como

La situazione del Napoli è piuttosto chiara: vincere lo scontro diretto contro il Como, in programma oggi alle 18. In caso di successo, la squadra di Antonio Conte salirebbe a quota 72 punti, portandosi a +11 sui lombardi con sole tre giornate ancora da giocare. Non è però l’unico fattore da considerare. Se contemporaneamente la Roma non dovesse battere la Fiorentina, arriverebbe automaticamente la certezza aritmetica della qualificazione in Champions per gli azzurri.

Milan, strada più complessa

Più articolato il percorso del Milan, anche se non impossibile. La squadra di Massimiliano Allegri dovrà prima di tutto vincere contro il Sassuolo. Con i tre punti, i rossoneri salirebbero a quota 70. A quel punto, sarebbe necessario che sia il Como che la Roma perdano rispettivamente contro Napoli e Fiorentina. In questo scenario, il Milan avrebbe un vantaggio di 9 punti su entrambe le inseguitrici a tre giornate dalla fine, risultando irraggiungibile. Inoltre, anche in caso di arrivo a pari punti, i rossoneri sarebbero favoriti dagli scontri diretti: contro il Como hanno ottenuto una vittoria e un pareggio, mentre con la Roma hanno raccolto una vittoria e un altro pareggio.

Le combinazioni decisive

Napoli in Champions se:

batte il Como

la Roma non vince contro la Fiorentina

Milan in Champions se:

batte il Sassuolo

Como e Roma perdono rispettivamente contro Napoli e Fiorentina