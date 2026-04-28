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Como-Napoli, vietata vendita settori casa ai residenti in Campania: la nota

Como-Napoli, vietata vendita settori casa ai residenti in Campania: la nota TuttoNapoli.net
Oggi alle 10:20Notizie
di Fabio Tarantino

Sabato il Napoli tornerà in campo per la sfida delle ore 18 contro il SInigaglia per la sfida contro il Como. Il club sul proprio sito ufficiale, a proposito della vendita dei biglietti, fa sapere: "In seguito alla determina dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive (ONSMS), è vietata la vendita dei settori di casa ai residenti della regione Campania. 

Per l’acquisto dei biglietti nei settore Distinti sarà necessaria la Fidelity Card del Como 1907 "Blu Nel Cuore Card". Con ogni Fidelity sarà possibile acquistare 1 biglietto in un'unica transazione, intestato anche ad una persona diversa dal titolare della Card". 