Compensi CdA, il Napoli versa più di tutti ai suoi amministratori: 4mln in più del bilancio precedente

Il bilancio del Napoli s'è chiuso in utile e quindi il club torna ad alzare i compensi ai membri del proprio CdA. Grazie all'utile registrato nel bilancio aggiornato al 30 giugno 2019 (clicca qui) la società partenopea ha alzato i compensi per chi fa parte del consiglio d'amministrazione, ossia Aurelio De Laurentiis, i figli Edoardo, Luigi e Valentino, sua moglie Jacqueline e Andrea Chiavelli, portandoli fino a 5 milioni di euro, una cifra in netto rialzo rispetto al milione di euro del 2018.

NESSUNO VERSA DI PIU' - Il club azzurro, tra le big del nostro calcio, è quello che aumentato maggiormente i compensi per gli amministratori, per ben 4 milioni, seguito da Milan (2 milioni e mezzo) e Inter (meno di un milione). Compensi in calo per la Juventus ma anche per la Roma. Nella classifica adesso alle spalle del Napoli troviamo quindi la Juventus con 780mila euro per Marotta e Mazzia, usciti dal CdA ad ottobre e per cui sono presenti anche ulteriori 1,3 milioni di incentivi come buonuscita. Tra i dirigenti proprio Marotta è stato quello più pagato (circa 650mila euro), davanti al presidente Andrea Agnelli (500mila euro) e al vicepresidente Pavel Nedved (500mila euro). A riportarlo è Calcio€Finanza.