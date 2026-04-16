Conte cambia la difesa per Napoli-Lazio? Pronta una novità di formazione

Conte cambia la difesa per Napoli-Lazio? Pronta una novità di formazioneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 17:30Notizie
di Pierpaolo Matrone
Possibile svolta in difesa per il Napoli in vista della sfida contro la Lazio con l'inserimento di Sam Beukema.

Possibile svolta in difesa per il Napoli in vista della sfida contro la Lazio con l'inserimento di Sam Beukema. Dopo le difficoltà emerse al Tardini, Antonio Conte sta valutando un cambio importante nell’assetto arretrato. Secondo quanto riportato da La Repubblica, “il tecnico pensa di rilanciare dall’inizio Beukema, accantonando il terzetto di mancini che ha sofferto contro il Parma”. L’olandese dovrebbe prendere il posto di Juan Jesus, uscito all’intervallo dopo l’errore che ha portato al gol lampo di Strefezza.

Beukema, professionista esemplare

Beukema rappresenta uno degli investimenti più significativi dell’ultima estate e ora punta a trovare continuità: “Ha sempre lavorato duramente in allenamento per guadagnarsi la fiducia di Conte”. Fiducia che l’allenatore ha già mostrato pubblicamente dopo la gara con il Milan. La partita contro la Lazio può diventare un’occasione chiave per rilanciarsi definitivamente.