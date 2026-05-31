Foto Infortunio Gilmour: l'azzurro in stampelle e con vistoso tutore al ginocchio

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Gilmour si infortuna e salta il Mondiale: rientro immediato a Napoli.

Brutte notizie per Billy Gilmour e per il Napoli. Il centrocampista scozzese ha riportato un serio infortunio durante l'amichevole vinta dalla Scozia contro Curaçao, un problema che lo costringerà a rinunciare al Mondiale 2026. Per il giocatore si tratta di una grande delusione, considerando che sarebbe stata la sua prima partecipazione a una Coppa del Mondo e la prima da calciatore del Napoli.

Gilmour torna a Napoli per iniziare la riabilitazione

Nelle ultime ore Billy Gilmour è stato fotografato in Scozia mentre si muoveva con l'ausilio delle stampelle, mostrando tutta la delusione per l'infortunio subito. Come comunicato dalla federazione scozzese, il centrocampista farà immediatamente ritorno a Napoli per sottoporsi agli accertamenti necessari e avviare il percorso di recupero. Lo staff medico azzurro valuterà nelle prossime settimane l'entità definitiva del problema e i tempi necessari per il rientro in campo. Di seguito lo scatto che ritrae Gilmour.