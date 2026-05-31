Tuttonapoli Sfogo De Bruyne: Allegri riuscirà a fargli tornare la voglia di Napoli?

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Le parole sincere e schiette di De Bruyne allarmano i tifosi del Napoli, ma Allegri può essere l'arma giusta per far rientrare l'allarme.

Missione Kevin De Bruyne: questo sarà il primo incarico di Allegri appena diventerà ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Le parole del belga hanno scosso, e non poco, l'ambiente azzurro, facendo anche già pensare all'addio dopo una sola stagione di KDB. Tutto questo per molti potrà essere evitato dalla fiducia nel nuovo corso "allegriano"; rimane comunque però una grana pesante da dover gestire all'inizio della stagione, anche per un tecnico d'esperienza come il livornese.

La frase che spaventa tutti di KDB

"Il gioco deve anche continuare a divertirmi, e purtroppo questo mi è mancato un po". Questa frase del belga, ha messo tutti un pò in soggezione e il motivo è noto a molti ovvero il modo non spumeggiante di fare calcio di Max. Dalle difficoltà però i grandi allenatori hanno sempre trovato gli stimoli giusti per far girare la macchina al massimo e ci si dovrà provare fino alla fine per trattenere De Bruyne a Napoli.

Un possibile finale inaspettato per Kevin e Napoli

Sembra passata una vita da quando il belga è arrivato a Napoli, ma è passata solo una stagione (malandata) da quel grande entusiasmo in città nel vedere arrivare un giocatore fuori categoria per la Serie A. Euforia che ha trascinato e trascina ancora tutt'oggi i tifosi, ma sono proprio quelli che pagano il biglietto che desiderano vedere almeno per un'altra stagione il genio di KDB. Non sappiamo ancora se ci saranno i titoli di coda tra Kevin e Napoli, ma tutti sanno che sarebbe un vero peccato non aver visto mai veramente la corona del belga brillare a Napoli senza catene tattiche.