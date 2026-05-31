"De Laurentiis vattene", dura contestazione dei tifosi del Bari: acquistata pagina pubblicitaria

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Bari in rivolta contro i De Laurentiis dopo la retrocessione in Serie C.

La retrocessione del Bari in Serie C ha acuito la frattura tra la tifoseria biancorossa e la famiglia De Laurentiis, proprietaria del club. La protesta ha assunto toni particolarmente significativi nelle ultime ore, con un gruppo di sostenitori che ha deciso di acquistare una pagina pubblicitaria sulla Gazzetta del Mezzogiorno per lanciare un messaggio diretto alla proprietà. Lo slogan scelto non lascia spazio a interpretazioni: i tifosi chiedono apertamente ai De Laurentiis di lasciare la guida della società, ritenendoli responsabili del fallimento sportivo culminato con la retrocessione.

Tensione con il Comune e incontro decisivo per il futuro del club

Il clima di forte malcontento non riguarda soltanto il rapporto tra la piazza e la società, ma coinvolge anche le istituzioni cittadine. Nelle ultime settimane è emerso infatti un confronto tra il Comune di Bari e la Filmauro sulla documentazione necessaria per la gestione dello stadio San Nicola, impianto per il quale la società è stata l’unica partecipante al recente bando quinquennale. Per fare chiarezza sul futuro del club, il sindaco Vito Leccese ha richiesto un incontro con Luigi De Laurentiis, durante il quale verranno illustrati il nuovo piano sportivo e il progetto industriale della società. Un appuntamento considerato cruciale per comprendere le reali intenzioni della proprietà e il futuro del Bari in una fase particolarmente delicata della sua storia.