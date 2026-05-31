Conte-Fenerbahce? Dalla Turchia: "E' il programma elettorale di Safi, coinvolto Maldini"

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Conte nel mirino del Fenerbahçe: Maldini coinvolto nel progetto turco.

Antonio Conte torna al centro delle indiscrezioni di mercato internazionale. Secondo quanto riportato dal portale turco Sabah, il tecnico salentino sarebbe uno dei nomi di punta del progetto del Fenerbahçe in vista della prossima stagione. L'eventuale approdo dell'ex allenatore del Napoli sarebbe però legato all'esito delle elezioni presidenziali del club turco, con il candidato Mustafa Hakan Safi che avrebbe individuato proprio Conte come figura chiave per rilanciare la squadra.

Conte e Maldini nel progetto del Fenerbahçe

Secondo le indiscrezioni provenienti dalla Turchia, Safi avrebbe raggiunto un accordo di massima con Antonio Conte, operazione che sarebbe stata favorita anche dai rapporti con Paolo Maldini. Il futuro del tecnico dipenderebbe però esclusivamente dall'eventuale successo elettorale di Safi. Lo stesso candidato avrebbe assistito alla finale di Champions League in compagnia di Maldini, occasione durante la quale sarebbero stati affrontati temi legati al futuro del club e alla costruzione di un nuovo progetto tecnico. Al momento si tratta di indiscrezioni non confermate ufficialmente, ma che aggiungono un ulteriore scenario alle ipotesi sul futuro di Conte dopo la conclusione della sua esperienza al Napoli.