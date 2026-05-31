Galatasaray, Osimhen in uscita: la clausola del Napoli blocca la Serie A!

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Osimhen vicino all’addio: Premier League favorita, Serie A quasi esclusa.

Le dichiarazioni del commissario tecnico della Nigeria, Eric Chell, potrebbero rappresentare un importante indizio sul futuro di Victor Osimhen. Durante la conferenza stampa di presentazione delle amichevoli contro Polonia e Portogallo, il selezionatore delle Super Eagles ha spiegato l’assenza dell’attaccante tra i convocati, lasciando intendere che il giocatore sia coinvolto in una trattativa di mercato. A differenza di Ademola Lookman, escluso per recuperare energie dopo una stagione particolarmente impegnativa, Osimhen sarebbe rimasto a casa per concentrarsi su una possibile operazione legata al cambio di club. Parole che fanno pensare a un trasferimento ormai sempre più vicino.

Premier League favorita, mentre la Serie A resta un’ipotesi remota

Al momento, le destinazioni più probabili per il centravanti nigeriano sembrano essere la Premier League e l’Arabia Saudita, campionati in grado di sostenere le elevate richieste economiche del giocatore. In particolare, diversi club inglesi seguono da tempo Osimhen, con il Manchester United tra le società maggiormente interessate. Un ritorno in Serie A appare invece estremamente complicato a causa delle condizioni inserite dal Napoli al momento della sua cessione al Galatasaray. L’accordo prevede infatti una pesante penale nel caso di trasferimento a un club italiano, oltre a una percentuale sulla futura rivendita. Tra costi di cartellino, ingaggio e clausole aggiuntive, l’operazione risulta attualmente fuori portata per qualsiasi società del campionato italiano. A ripotarlo è Tuttomercatoweb.