Conte cambia modulo, Mediaset conferma: 3-5-2 con Raspadori e Lukaku in attacco

Il Napoli cerca nuove soluzioni per far fronte alle assenze. Con Olivera, Spinazzola e Neres infortunati, Conte è costretto a rimescolare le carte per affrontare la Lazio sabato prossimo alle ore 18 all’Olimpico. Il tecnico, riferisce Mediaset, medita di cambiare modulo: dal 4-3-3 al 3-5-2, già proposto ad inizio campionato.

Una variazione facilitata dal rientro di Buongiorno dopo due mesi di assenza. Il difensore potrebbe affiancare Rrahmani e Juan Jesus, a centrocampo il solito trio composto da Lobotka, Anguissa e McTominay, mentre sulla fasce Di Lorenzo a destra e Politano a sinistra. In attacco potrebbe essere Raspadori ad affiancare Lukaku.

Napoli (3-5-2): Meret; Rrahmani, Buongiorno, Juan Jesus; Di Lorenzo, Anguissa, Lobotka, McTominay, Politano; Raspadori, Lukaku.