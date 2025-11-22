Conte cambia sistema e sorprende: Sky conferma le ultime scelte di formazione
Antonio Conte decide di cambiare a sorpresa la formazione per la sfida di stasera contro l'Atalanta. Anche Sky Sport conferma le scelte del tecnico azzurro. Sarebbe Sam Beukema in vantaggio su Juan Jesus nella difesa a 3, mentre in attacco Noa Lang dovrebbe giocare titolare in avanti al posto di Matteo Politano. Conte valuta diverse soluzioni tattiche, ma al momento il Napoli sembra orientato verso il 3-4-3, accantonando l’ipotesi del 3-4-2-1.
Davanti Milinkovic-Savic il terzetto difensivo dovrebbe essere composto da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo si va verso la linea a quattro: sugli esterni agiranno Di Lorenzo e Gutierrez, mentre in mezzo Lobotka farà coppia con McTominay. In attacco confermato Hojlund nel ruolo di centravanti, con Lang a destra e Neres a sinistra a completare il tridente offensivo.
NAPOLI (3-4-3): Milinković-Savić; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Gutierrez; Lang, Hojlund, Neres. All. Conte.
