Prima pagina

Il Mattino: "Fuori l'orgoglio"

Il Mattino: "Fuori l'orgoglio"
Oggi alle 00:10Notizie
di Davide Baratto

"Fuori l'orgoglio", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, presentando il match di stasera in cui gli azzurri devono cercare la vittoria dopo l'ultimo periodo difficile. Il sommario: "Oggi Napoli-Atalanta: per Conte e gli azzurri è la gara della riscossa". Di seguito la prima pagina integrale.