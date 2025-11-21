Napoli-Atalanta, restrizione nei biglietti: per ora solo 9 tifosi nel settore ospiti

Al momento sono stati venduti solamente nove biglietti nel settore ospiti dello Stadio Diego Armando Maradona per Napoli-Atalanta di domani sera. Il motivo è legato alla restrizioni applicate dalle autorità competenti, le quali hanno disposto il divieto di acquisto dei tagliandi per tutti i residenti in Lombardia e in Germania. I ticket del settore ospiti erano invece riservati esclusivamente ai possessori di Dea Card non residenti in Lombardia e Germania, con emissione del titolo in modalità Passbook