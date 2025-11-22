Tuttosport: "Napoli, Conte in sospeso: stress test contro Palladino"
L'avventura di Spalletti sulla panchina della Juventus continua a Firenze dove oggi alle 18 i suoi incontreranno una Fiorentina in grande difficoltà. Per l'occasione, il tecnico sprona Kenan: "Yldiz, accendi la Juve!" come riportato nel titolo che campeggia quest'oggi in prima pagina di Tuttosport.
Per Spalletti, infatti, Yidiz è un leader, una pedina fondamentale per "spaccare i moduli" come riportato dallo stesso tecnico. Per i restanti 10, la uve scenderà in campo con la difesa a tre, mentre relativamente a Vlahovic bisognerà aspettare fino all'ultimo per capire le sue condizioni fisiche. Dall'altra parte una Fiorentina alla prima di Vanoli sulla panchina Viola, che punterà tutto su pedine inamovibili come Kean e Gudmundsson. In basso box sul Napoli ed il "Conte in sospeso", atteso dallo stress test contro Palladino per misurare la reazione della sua squadra.
