Corriere dello Sport: "Conte carico, ridisegna il Napoli col 3-4-2-1!"

"Napoli, Conte carico" si legge così nel taglio centrale della prima pagina odierna firmata Corriere dello Sport, che evidenzia l'impegno di oggi al Maradona che vedrà protagonisti Napoli e Atalanta. Fischio d'inizio ore 20:45. Per quanto riguarda il campo, Conte ridisegna il Napoli in vista del match contro la formazione guidata nella sua prima uscita da Palladino. 3-4-2-1 per gli azzurri che, per l'occasione, schiereranno Lang e Neres alle spalle di Hojlund. In difesa ritorna Beukema vicino a Rrahmani e Buongiorno.
Prossima partita
22 nov 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Napoli
|Atalanta
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
