Conte e quella frase in conferenza stampa che spiazza i tifosi

"Cercheremo di dare il massimo nella ultime due partite, che vinca chi lo merita, non dico il migliore": così Antonio Conte in conferenza stampa dopo Napoli-Genoa. Una frase, la sua, che ha spiazzato i tifosi che si domandano: cosa avrà voluto dire? Qual è il significato delle sue parole? Per molti, il riferimento è al solito concetto legato al valore della rosa del Napoli e al 'miracolo' come termine associato all'eventuale scudetto, all'impresa 'impensabile' di cui parla l'allenatore del Napoli ogni volta che commenta il possibile tricolore.

Da inizio anno Conte ha sempre mantenuto un profilo basso mediaticamente parlando prima di Europa come principale obiettivo - addirittura di Conference League per rimarcare il decimo posto dello scorso anno - e poi, quando ha cominciato a parlare di scudetto, ha sempre ricordato la differenza di valori con l'Inter spiegando che l'eventuale trionfo sarebbe per gli azzurri qualcosa di 'epico' oppure di 'prodigioso'. Un miracolo, appunto. In conferenza ha usato parole diverse ma forse per lo stesso significato.