Conte, la confidenza sulla novità tattica fatta al giornalista inglese a febbraio

vedi letture

A febbraio Antonio Conte, fermo e in attesa di ricominciare a inizio della successiva stagione, rilasciò una lunga intervista al The Telegraph. Un'intervista inedita, diversa dal solito, in cui il tecnico si raccontò partendo dalle difficoltà al Tottenham. Problemi non solo tattici ma anche dettati da alcuni eventi, come la morte di Vialli, suo grande amico, o di Ventrone, suo storico preparatore, persone alle quali Conte era legatissimo.

Durante l'intervista si parlò, ovviamente, tanto anche di tattica. E Conte, che era fermo da mesi, fece una rivelazione: "Sto studiando novità con la difesa a quattro". La linea a quattro fu già utilizzata da Conte nei suoi primi anni di carriera, prima di optare alla Juve per il 3-5-2. Ma l'idea era dunque radicata e a Napoli Conte è riuscito finalmente a metterla in pratica, tornando all'antico: 4-2-fantasia, come all'inizio della sua avventura da allenatore, il primo modulo che scelse anche per la sua Juve salvo poi cambiare in corso d'opera.