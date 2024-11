Conte non ha più bisogno di riflettere sul vero dubbio di formazione

Buone notizie da Castel Volturno: McTominay con la Roma ci sarà. Falso allarme per lo scozzese che sarà regolarmente in campo. Una buona notizia per Conte che non dovrà così decidere chi schierare al suo posto. Sarebbe partito il toto-nomi dato che McT non è mai mancato da quando è entrato in pianta stabile tra i titolari.

Un'opzione poteva essere Raspadori, un'altra Folorunsho o, un'altra ancora, il ritorno da titolare di Mazzocchi con passaggio al 3-4-2-1, modulo di inizio stagione. Ma non ci sarà più bisogno per Conte di fare questa riflessione. La risposta arriva dal campo: il sostituto di McT non serve. C'è lo scozzese che sta bene e si prepara ad affrontare la Roma.