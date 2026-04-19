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La Gazzetta dello Sport dopo il ko del Napoli: "Inter, ci siamo per lo Scudetto"
"Inter, ci siamo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.
"Inter, ci siamo". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il riferimento è alla formazione di Cristian Chivu che è davvero ad un passo dalla conquista dello scudetto. Il Napoli ieri infatti è stato sconfitto per 2-0 in casa della Lazio e adesso il divario fra le due formazioni è di 12 punti quando mancano cinque giornate alla fine del campionato.
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