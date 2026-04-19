La vita di Ancelotti diventa un film? Il regista Paolo Sorrentino ci starebbe pensando

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Il ct del Brasile ed ex allenatore di Milan, Napoli, Real Madrid e Chelsea detiene il record di vittorie in Champions League, con ben cinque titoli.

Dopo una carriera straordinaria, costellata di trofei e successi, Carlo Ancelotti potrebbe presto diventare protagonista anche sul grande schermo. Il ct del Brasile ed ex allenatore di Milan, Napoli, Real Madrid e Chelsea è l’unico ad aver conquistato i cinque principali campionati europei e detiene il record di vittorie in Champions League, con ben cinque titoli. Un percorso unico che ha attirato l’attenzione del mondo del cinema, pronto a raccontarne le tappe più significative e i momenti che lo hanno reso una leggenda del calcio internazionale.

Sorrentino pensa a un film su Ancelotti

Secondo alcune indiscrezioni, il regista Paolo Sorrentino starebbe valutando la realizzazione di un film dedicato alla vita di “Carletto”. Il cineasta napoletano, già vincitore dell’Oscar con “La Grande Bellezza”, ha spesso intrecciato il calcio alle sue opere, come in “L’uomo in più” e “È stata la mano di Dio”. Il progetto su Ancelotti potrebbe riscuotere grande successo, soprattutto se dovesse coincidere con un eventuale trionfo del Brasile ai Mondiali, evento che renderebbe la storia ancora più epica e coinvolgente.