Prima pagina
Corriere dello Sport: "Il Napoli affonda! Inter, Scudetto a Torino"
"Inter, scudetto a Torino": così il Corriere dello Sport in prima pagina oggi, 19 aprile 2026, lancia la suggestione per la prossima giornata. Come due anni fa contro il Milan, i nerazzurri hanno un match-point per la vittoria del tricolore proprio in uno scontro diretto con dei rivali storici (anche se in quel caso si era giocato a San Siro).
"Il Napoli affonda"
"Il Napoli affonda, la Lazio sbanca il Maradona (0-2): domenica Chivu può essere campione", si legge. Poi sulle prospettive della Juventus dopo l'1-1 della Roma contro l'Atalanta: "Tutto per Lucio: la Juve vede la Champions. Obiettivo +5. Roma Stop: 1-1 contro l'Atalanta. Alle 20.45 Spalletti affonda il Bologna".
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