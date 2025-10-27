Conte recupera due pezzi per il Lecce: Rrahmani e Hojlund convocati!

Antonio Conte recupera due pedine in vista di Lecce-Napoli, match in programma domani pomeriggio al Via del Mare. Stando a quanto riferito da Sky Sport, sia Amir Rrahmani che Rasmus Hojlund partiranno alla volta del Salento insieme al resto della squadra.

Il difensore kosovaro e l'attaccante ex Manchester United sono dunque convocati per la trasferta in terra pugliese. Staremo a vedere se Conte deciderà di rilanciarsi subito dal primo minuto o li terrà in panchina, almeno all'inizio, per non rischiare.