Conte solo oggi al completo: a Cagliari può esserci subito la prima sorpresa

E' partito già da giorni l'avvicinamento al Cagliari nonostante a Castel Volturno il gruppo non sia ancora al completo. Antonio Conte ieri ha ritrovato anche il gruppo degli italiani, quindi Buongiorno, Di Lorenzo, Meret e Raspadori, ma anche Rrahmani e quindi all'appello mancano soltanto Kvaratskhelia (non preoccupa la contusione in nazionale) e Anguissa, quest'ultimo reduce dal viaggio sicuramente più lungo rientrando dallo Zimbabwe. E proprio il centrocampista del Camerun rappresenta uno dei principali dubbi del tecnico del Napoli verso la trasferta di Cagliari che aprirà - nonostante l'assenza delle coppe - un ciclo di cinque gare in 19 giorni con a seguire la sfida alla Juventus, poi la Coppa Italia col Palermo al Maradona dove arriveranno anche Monza e Como.

.

Il più atteso

Al ritorno tardivo di Anguissa fa da contraltare il rientro ad inizio settimana degli scozzesi. Gilmour e McTominay sono stati i primi a rientrare e dalla ripresa di martedì sono in gruppo. In particolare McTominay, scatenato anche con la Scozia, è sicuramente il giocatore più chiacchierato di tutta la sosta per le nazionali e probabilmente anche il più atteso: Conte potrebbe valutare anche di buttarlo subito nella mischia, considerando anche la tipologia di gara e le sue caratteristiche d'inserimento e di pericolosità in area contro un avversario che il Napoli immagina schierato principalmente in blocco basso.

La certezza

Il volto nuovo nell'undici titolare sarà sicuramente Lukaku. Il belga ha rinunciato alla nazionale ed ha sfruttato la sosta per fare anche l'ultimo step sul piano della condizione che però può perfezionare solo giocando ed allungando il minutaggio. Per il resto, detto di McTominay, l'altro colpo dell'estate non è ancora certo di partire subito titolare: Politano resta infatti favorito su Neres nel ballottaggio che però è partito dopo i due assist del brasiliano nei due spezzoni giocati e che hanno fatto subito innamorare i tifosi. In ogni caso Conte avrà finalmente tante scelte in più e super-cambi in panchina.